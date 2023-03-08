Depremde yaşamını yitiren dalgıç Aycan, Kadınlar Günü’nde unutulmadı
Öğrenim için gittiği İskenderun’da depremde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi ve dalgıç Aycan Çelikoğlu’nun arkadaşları ve ailesi Kadınlar Günü'nde su altı dalışı yaparak genç kadını andı.
Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan, İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören dalgıç Aycan Çelikoğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti.
Aycan Çelikoğlu, memleketi Milas ilçesinin Ören Mahallesi'nde toprağa verildi. Muğla'daki dalgıç arkadaşları, annesi Züheyla ve babası Hulusi Çelikoğlu ile birlikte bugün dalış yaparak Aycan’ı andı.
Aycan Çelikoğlu'nun fotoğrafı ve Türk Bayrağı deniz yüzeyinde açıldı. Dalış sırasında açıklama yapan arkadaşları, “Aycan denize ve denizciliğe gönül veren bir arkadaşımızdı. Doğa dostu ve çevreciydi, deniz tutkunuydu. Hiç beklemediğimiz bir anda aramızdan ayrıldı. Onu unutmayacağız” dedi.