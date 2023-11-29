Dere yatağına düşen kamyonetin sürücüsü öldü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarışimşir köyünde dere yatağına düşen kamyonetin 62 yaşındaki sürücüsü Engin Molayusufoğlu hayatını kaybetti.
İlçe merkezinden Yukarışimşir köyüne giden Engin Molayusufoğlu idaresindeki kamyonet, dün gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yamaçtan dere yatağına düştü.Y
oldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtan çıkardıkları sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesi sonrası sedye ile cenaze aracına taşınan Engin Molayusufoğlunun cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (DHA)