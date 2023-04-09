Dilenciler kavgaya tutuştu, arada kalan çocuk zarar gördü

Arnavutköy'de trafik ışıklarında duran otomobillerin sürücülerinden para isteyerek dilencilik yapan kadınlar, bir sürücünün verdiği parayı paylaşamayınca saç başa kavgaya tutuştu. Annesiyle birlikte kavgaya karışan bir çocukta darbedildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Arnavutköy Habipler yolunda bulunan Membaa mevkiisindeki trafik ışıklarında dilenen kadınlar, para için birbirleri ile kavga etti. 4 kadının kavgasını izleyen 3-4 yaşlarındaki çocukları ise ağladı.

7 yaşındaki bir kız çocuğu da annesini korumaya çalışırken kadınlardan biri tarafından saçlarından tutulup yere savrularak darbedildi. Trafikteki sürücülerin kornalara basarak kavgayı durdurmaya çalıştığı o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken, kimsenin araçlarından inerek kadınların kavgasını ayırmadığı görüldü. (DHA)

İlginizi Çekebilir 10 kişi, 'Depremzedeyiz' diyerek dilencilik yaparken yakalandı