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Diyarbakır’da 6 yaşındaki çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Diyarbakır Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı enkazında AFAD ve Jandarma görevlilerinin çalışmasıyla 6 yaşındaki çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Özgür CEBE
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