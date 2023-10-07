Doktorlara saldırı: 2 şüpheli tutuklandı, 1 firari aranıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, aile sağlığı merkezinde doktorlara saldıran şüphelilerden 2'si tutuklandı, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Olay, dün saat 14.45 sıralarında, Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Aile sağlığı merkezine gelen hasta ve hasta yakınları, bilinmeyen nedenle tartıştıkları aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S.’ye saldırdı.

Doktorlar, hasta ve hasta yakınları tarafından tekme tokat dövüldü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan doktorların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından saldırganlardan 2’si yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanı Koca’dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kocaeli’nin Körfez ilçesi Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışı, üç kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştü, üç hekim arkadaşımız darbedildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu üç kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam” ifadelerini kullandı.