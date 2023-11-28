Dört ilde FETÖ operasyonu: Güncel yapılanma üyeleri de yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 10 şüpheliden 6'sı yakalandı. Şüphelilerden bazılarını örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

FETÖ'ye yönelik operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerince daha önce yapılan operasyonda FETÖ'nün güncel yapılanmasını belirleyen ekipler, şüphelilerin Signal Private isimli programı kullandığını tespit etti. Kullanılan program üzerinden 8 şüpheli daha belirlendi.

İKİSİ BYLOCK KULLANICISI

Örgütün güncel yapılanmasında yer alan 8 şüpheli dışında, sözde BTM(Bölge talebe mesulü) olduğu belirtlen 2 kişi daha tespit edildi. FETÖ'nün kripto haberleşme programı Bylock kullanan 2 şüphelinin, örgüt üyelerine maddi yardım sağladığı da anlaşıldı.

4 İL 14 ADRES

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 BTM ve 8 şüphelinin yakalanması in 4 ilde operasyon kararı aldı. 14 farklı adresinde, düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı belirlendi. Diğer 2 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı.

16 GÖZALTI KARARI

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki “mahrem hizmetler” yapılanmasına ilişkin de 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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