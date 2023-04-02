Drift yaparken yakalandı
Bursa'da motosikletiyle drift yaparken suçüstü yapan polisleri gören Süleyman Ç. yakalandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, drift yapan motosiklet sürücüsünü takip ettikten sonra yakaladı. Sürücüye toplamda 31 bin 590 TL cezai işlem uygulandı.
Sürücü Süleyman Ç.’ye (21) ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, drift yapmaktan 20 bin 342 TL, standart dışı süspansiyon sistemi kullanmaktan 436 TL, tescil plakasında değişiklik yapmaktan 1,671 TL ve trafik zabıtasının uyarı işaretlerine uymamaktan 951 TL olmak üzere toplamda 31 bin 590 TL ceza kesildi.
Yaklaşık 2 kilometre süren takip sonucu yakalanan sürücü, cep telefonu kamerası ile kaydedilen drift yaptığı anlarda motosikletiyle seyir halindeydi. Sürücünün motosikleti 2 ay süreyle trafikten men edildi. (DHA)