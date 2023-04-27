Emeklileri dolandırıp maaşlarını haczetmişler: Aralarında avukat da var

Denizli'de toplu paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşlara kredi çekme vaadiyle muvafakatname imzalatarak emekli maaşlarına icra işlemi başlatıp el koyan 13 kişilik şebeke KOM tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin avukat olduğu öğrenildi.

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Toplu paraya ihtiyacı olan emeklileri tuzaklarına düşürerek maaşlarına el koyduğu iddia edilen 13 kişilik şebeke Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 22 kentte 97 emekli vatandaşın aynı yöntemle dolandırıldıkları belirlendi.

Polisin yaklaşık üç ay süren teknik takibinin ardından Denizli, Bursa, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle toplam 8 milyon lira elde ettikleri belirlendi.

‘ARALARINDA AVUKAT DA VAR’

Şebekenin toplu paraya ihtiyacı olan emeklileri tespit ederek onlara kredi çekme bahanesi ile muvafakatname imzalattıkları, ardından emekli maaşlarına icra işlemi başlattıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıldığı belirlenen vatandaşlar adına düzenlenmiş borç senetleri, alacak listeleri, ajandalar, notlar, dijital materyaller ve 11 adet uyuşturucu hap bulundu. Yapılan soruşturma kapsamında şüpheliler avukat Şeref Berk G., Deniz D., İnanç Can D., Gürcan Y., Elif Y., Serhat Y., Serkan D., Malik G., Kerim K., Ömer S., Yusuf A., Engin A. ve Mehmet Ö. Adliyeye sevk edildi.