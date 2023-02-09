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Enkazın altından 68 saat sonra böyle çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın merkezinde bulunan Kuzeytepe mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadın 68 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

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Enkazın altından 68 saat sonra böyle çıkarıldı

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