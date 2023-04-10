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Evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'de bir evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında anne Ş.C. yaralanırken, 5 yaşındaki E.C. yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 11:23 - 10 Nisan 2023 Güncellenme:
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi’ndeki bir apartmanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında balkona sığınan 5 yaşındaki E.C. hayatını kaybetti, anne Ş.C. yaralandı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

E.C’nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, yaralanan anne hastanede tedavi altına alındı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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