Evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'de bir evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında anne Ş.C. yaralanırken, 5 yaşındaki E.C. yaşamını yitirdi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi’ndeki bir apartmanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında balkona sığınan 5 yaşındaki E.C. hayatını kaybetti, anne Ş.C. yaralandı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
E.C’nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, yaralanan anne hastanede tedavi altına alındı.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. (AA)