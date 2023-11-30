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Evde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, evde çıkan tartışmada Çağdaş E. (34) tarafından av tüfeğiyle vurulan Erdal G. (32), hayatını kaybetti.

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Evde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Çakmaklı köyünde Erdal G. ile Çağdaş E. (34) arasında, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Çağdaş E., av tüfeğiyle Erdal G.ye ateş etti. Erdal G. Kanlar içinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Ovacık İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan Erdal G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Erdal G.nin cenazesi otopsi için morga götürülürken, Çağdaş E. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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