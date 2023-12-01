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Eve silahlı saldırı: 12 yaşındaki çocuk vuruldu

Çorum'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yayınlanma: 09:48 - 01 Aralık 2023 Güncellenme:
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Kale Mahallesi’nde bir ikamete kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Açılan ateş sonucu evde bulunan 12 yaşındaki D. B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)

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