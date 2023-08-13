Feribot yangınında kaybolan TIR şoförü aylardır bulunamadı

İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42) 542 gündür haber alınamadı. Çakır'ın eniştesi Davut Gür (53), "Bizim tek istediğimiz; Mehmet'in cenazesi. Başka hiçbir isteğimiz yok. Annesi her gün ağlıyor. Ne ölüsü ne dirisine ulaşabildik" dedi.

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İtalya’ya gitmek üzere Yunanistan’ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat 2022’de Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237’si yolcu, 51’i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti.

Yangın sırasında feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26’sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır’dan haber alınamadı. 1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır’ın, İzmir’in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya’ya götürdüğü kaydedildi. Çakır’ın, ilk olarak Edirne üzerinden Yunanistan’a geçtiği feribotla da İtalya’ya gitmeyi planladığı belirtildi.

DNA TESTİ DE SONUÇSUZ KALDI

Çakır’ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır’ın daha sonra TIR’a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide aradığı ancak bulamadığı öğrenildi. Mehmet Çakır’ın Aydın’da oturan babası Sedat Çakır (72), annesi Hülya Çakır (71), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür, 542 gün geçmesine rağmen Mehmet Çakır’dan haber alamadı. Yeşim Gür, yanan feribottaki 4 cesetten 1’inin Çakır’a ait olabileceği ihtimali ile DNA testi örneği verdi ancak herhangi bir sonuç çıkmadı.

‘EN AZINDAN MEZARI BELLİ OLSUN’

Mehmet Çakır’ın eniştesi Davut Gür, “Hiçbir gelişme yok. Yunanistan’da Türk konsolosluğuna ulaşamıyoruz. Art niyetli olduklarını düşünmüyorum ama anladığım kadarıyla onların da elinden gelen bir şey yok. Fakat bizle iletişime geçmelerini istiyoruz. Bizim tek istediğimiz; Mehmet’in cenazesi. Başka hiçbir isteğimiz yok. Annesi her gün ağlıyor. Ne ölüsü ne dirisine ulaşabildik” diye konuştu.

Ailenin çok zor zamanlardan geçtiğini belirten Gür, “Aile normal hayatına dönmek istiyor ancak bu kolay değil. Annesi, mahalleden TIR geçtiğinde ağlamaya başlıyor. Mehmet’in evlenmesini istiyordu. Düğün gördüğünde aklına oğlu gelip, ağlamaya başlıyor. En azından mezarı belli olsa. Gidip ziyaret eder, biraz olsun rahatlar. Tek isteğimiz; cenazemize ulaşmak” dedi.(DHA)

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