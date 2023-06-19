Gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Bursa'da, gece kulübü işletmecisi Arif Akcan(49) yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan Akcan tedavi altına alınırken, polis şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’da gerçekleşen olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesinde meydana geldi. İnegöl ilçesinde gece kulübü işletmecisi olduğu öğrenilen Arif Akcan’a, Dikçeşme Sokak’tan yürüyerek Altıparmak Caddesine çıktığı sırada yanına yaklaşan bir araçtaki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Şüpheliler plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli bölgelerine 6 kurşun isabet eden Arif Akcan(49) kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akcan, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Akcanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit eden polis ekipleri şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.(DHA)

İlginizi Çekebilir Fatih'te pazar yerinde silahlı çatışma: 2 ölü, 4 yaralı