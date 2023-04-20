Genç kadın korkudan kıpırdayamadı bile…
Mersin'de sokakta yürüyen genç kadın elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 zanlı, önce kameraya sonra polise yakalandı. Polisin çevrede bulunan 150 güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu yakalanan kapkaç zanlıları ile ilgili işlemler sürüyor.
Akdeniz ilçesinde sokakta yürüyen genç kadına arkasından koşarak yaklaşan A.Ç, elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
150’ye yakın kamera kaydının inceleyen ekipler, kapkaç olaylarını 2 şüpheli şahsın gerçekleştirdiğini ve olay sonrasında elektrikli bisiklet kullanarak ara sokaklardan kaçtıklarını belirledi.
Yapılan incelemelerde kısa sürede şüphelilerin kimlik ve adreslerine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla A.Ç. ve M.S. isimli zanlıları, çaldıkları cep telefonu ile ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.