Gümüşlük limanının dibi süpermarket gibi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Antik Myndos Kenti kalıntılarının bulunduğu Gümüşlük limanında dalgıçlarla dip temizliği gerçekleştirildi. Antik limanın süpermarket döndüğü görüldü. Denizden güneş gözlüğü de çıktı, araba aküsü de…

Yaşar ANTER

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“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'nde başlayan ve yarımada koylarında devam eden 2023 yılı Deniz Dibi Temizlik etkinliği bu hafta, Antik Myndos Kenti kalıntılarının bulunduğu Gümüşlük Liman bölgesinde gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gönüllü dalış ekibi ile gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı ile deniz yüzeyi temizliği de yapıldı.

DENİZ DİBİ SÜPERMARKET GİBİ

Dalgıçlar denizden pet şişe, cola şişeleri, tencere-tavanın yanı sıra otomobil lastiğinden güneş gözlüğüne, araba aküsünden sebze meyve kasalarına kadar onlarca atık madde çıkardı.

128 KİLO ATIK TOPLANDI

Bodrum Belediyesi'nin gönüllü dalgıçlarından oluşan ekip; iki saat içerisinde 6 kilogram plastik, 12 kilogram metal, 18 kilogram cam, 24 kilogram lastik, 60 kilogram elektronik ve 8 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplamda 128 kilo atık topladı. Çalışma sonunda toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Deniz Dibi Temizliği 16 Ağustos Çarşamba günü Turgutreis'te devam edecek.