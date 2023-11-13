Boşanma davası açan eniştelerini için öldürdüler
Ağrı'nın Murat Mahallesi'nde iki kardeş, kız kardeşlerine boşanma davası açan eniştelerini tabancayla öldürdü, babasını da ağır yaraladı.
Olay, saat 13.30 sıralarında 29 Ekim Caddesi’nde meydana geldi. Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt ve babası Ahmet Beyazıt’ın içerisinde bulunduğu 04 DD 735 plakalı hafif ticari araca önce traktörle çarptı. Ardından tabancayla araca rastgele ateş açtı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman Beyazıt’ın hayatını kaybettiğini, Ahmet Beyazıt’ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Ağır yaralı Ahmet Beyazıt, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası kaçan Ö.K. ve B.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Olayın, kız kardeşlerine boşanma davası açan Osman Beyazıt’tan dolayı çıkan tartışmanın ardından yaşandığı öğrenildi. (AA)