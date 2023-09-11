İhmal kurbanı Kerem boğularak öldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir inşaatın havuzunda 6 yaşındaki Kerem Çelik'in cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan inşaat sahibi Metin P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 9 Eylül’de Çakırbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Bir inşaatın havuz tabanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, havuzda bulunan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Kerem Çelik olduğunu tespit etti.
Çakırbeyli Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Hasan-Serap Çelik çiftinin oğlu Kerem’in cenazesi, dün Çakırbeyli Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olay sonrası gözaltına alınan inşaat sahibi Metin P., dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Metin P., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kerem Çelik’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.