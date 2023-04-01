Irak’ın kuzeyinden kaçan 4 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır” ifadeleri kullanıldı. (DHA)