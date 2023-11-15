İş yerine tüfekle ateş açan saldırgana 38 yıl hapis
Eskişehir'de iş yerine pompalı tüfekle ateş açan sanığa 38 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Eskişehir’de kapıyı kırarak girdiği iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 38 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
BERAATİNİ TALEP ETTİ
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet A. ile taraf avukatları katıldı. Ahmet A., tahrik altında olayı gerçekleştirdiğini savunarak, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet A’yı, “çocuğa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs”, “kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “mala zarar verme” “iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından 38 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
‘OLAY KÜFÜR YÜZÜNDEN ÇIKTI’ İDDİASI
Ahmet A., 3 Mart’ta merkez Tepebaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak’ta bir iş yerine kapısını kırarak girerek tüfekle rastgele ateş etmişti. İş yeri sahibi kadının eşi, Ahmet A.’nın elindeki tüfeği alarak etkisiz hale getirmişti. Gözaltına alınan ve olayı küfür meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini ileri süren Ahmet A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. (AA)