İşçinin feci ölümü: Üzerine mermer düştü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mermer ocağında çalışan Tayfur Karademir, üzerine düşen mermer nedeniyle hayatını kaybetti.
Olay, ilçenin Kale Mahallesi’ndeki bir mermer ocağında meydana geldi. İddiaya göre, ocaktan çıkarılan mermer, taşınması sırasında 34 yaşındaki işçi Tayfur Karademir’in üzerine düştü. Karademir, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Karademir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Karademir’in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)