İstanbul Valiliği, ihtiyaç sahibi 5013 çocuğun dileklerini yerine getiriyor

İstanbul Valiliğince başlatılan "Bir çocuk bir dilek" projesiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ihtiyaç sahibi 5 bin 13 yetim veya öksüz çocuğun üç hayalinden biri gerçeğe dönüşüyor.

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İstanbul Valiliği, “Bir Çocuk Bir Dilek” projesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olan, maddi geliri yetersiz ailelerin yetim ya da öksüz çocuklarının üç hayalini gerçekleştiriyor.

Proje, İstanbul Valisi Davut Gül'ün 5013 çocuğa gönderdiği mektupla başladı.

Mektubunda çocuklara seslenen Gül, “Mektubuma; ‘Gerçekleştirebileceğimiz hayalin, isteğin nedir?’ sorusunun cevabı olarak üç dileğini yazmanı istiyorum. Cumhuriyet’imizin 100. yılında İstanbul Valiliği olarak ‘Keşke olsa’ dediğiniz bir dileği yerine getirmek, mutluluğuna vesile olmak, en büyük arzumuzdur. Hayırseverlerimizin de desteğiyle dileklerinizi yerine getirmeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal hizmet uzmanlarının çocuklara ulaştırdığı mektupların cevapları, bir hafta sonra yine sosyal hizmet uzmanları tarafından çocuklardan alınarak tasnif edildi.

Çocukların dilekleri, proje için hazırlanan “https://www.1cocuk1dilek.org/” sitesinde yayınlanmaya başlandı. İstanbul Valiliği tarafından yürütülen projeye hayırseverler de bağış yaparak katkıda bulunabiliyor. Hayırseverler, İstanbul Çocukları Vakfı'na yapacağı bağışla çocukların dileklerini yerine getirebiliyor.

Proje kapsamında 8 çocuk İstanbul Valiliği’nde Vali Gül’ün misafiri oldu. Bazı çocuklara, anne veya babaları da eşlik etti.

ÇOCUKLAR TEK TEK DİLEKLERİNİ SIRALADI

Çocuklar dileklerini bir kez de sözlü bir şekilde iletti.

İlkokul dördüncü sınıfa giden Esmira Korkmaz, babasının mezarını yaptırmak, laptop ve kendisine ait bir oda istediğini söyledi.

İlkokul üçüncü sınıfa giden Ataberk Çetinkaya, drone, köpek ve Beşiktaşlı futbolcularla görüşmek istediğini söyledi.

İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Esle Kılıç, bisiklet, papağan ve bilgisayar istediğini söyledi.

Altıncı sınıf öğrencisi Fatih Safa Yeşilyurt, oyun konsolu, annesiyle birlikte Umre’ye gitmek istediğini, İstanbul’u helikopterle gezmek istediğini söyledi.

Beşinci sınıfa giden Ömer Yahya, oyun konsolu, telefon ve ailesiyle birlikte tatile gitmek istediğini söyledi.

11. sınıf Bilişim Teknolojileri öğrencisi Mustafa Karakaya, laptop, telefon ve Baykar’da staj yapmak istediğini dile getirdi.

Beşinci sınıfa giden Sahra Zaim, yüzücü olduğunu ve daha iyi şartlarda yüzme antrenmanı yapabilmeyi, tablet istediğini ve kirada oturmayacakları bir ev istediğini aktardı.

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Mustafa Ulus, Galatasaray’lı olduğunu ve derbi maçına gitmek, futbol ayakkabısı ve bilgisayar istediğini belirtti.

ANITKABİR’İ ZİYARET ETMEK İSTEDİLER

Vali Gül'ün mektubuna yazılı olarak cevap veren bazı çocuklar ise Anıtkabir'i ziyaret etmek istediğini belirtti.

O çocuklardan 3’ünün dileği şöyle oldu:

11 yaşındaki Mehmet Said Dural, laptop, Galatasaray forması ve Anıtkabir'i ziyaret etmek.

10 yaşındaki Halil Efe Açıkgöz, futbol topu, PSG futbol takımı forması-futbol ayakkabısı ve Anıtkabir'i ziyaret etmek

8 yaşındaki Eray Kalem, bisiklet, akıllı saat ve Anıtkabir'i ziyaret etmek.

12 yaşındaki Derya Kalem, tablet, telefon ve Anıtkabir'i ziyaret etmek.

“SİZLER BİZİM ÇOCUKLARIMIZSINIZ”

Çocukları sırayla dinleyen Gül, “Sizler bizim çocuklarımızsınız. Dolayısıyla bu üç dilek bir annenin, bir babanın yerine getirebileceği ölçekte dilekler olacak. Dileklerinizi aldık, yapılabileceklerin hepsini yapacağız. Eğitim hayatınız boyunca da kaymakamlarımız sizinle irtibatta olacak. Her başarınızı desteklemeye devam edeceğiz. Dilekleriniz bu hafta içinde evinize teslim edilecek” sözü verdi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından çocuklara ve velilere temsili hediyeler verildi ve gidecekleri yere sevisle bırakıldılar.