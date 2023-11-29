İstanbul’da 3 milyon ailenin elektriği çöpten karşılandı

İBB’nin 2 yıl önce açtığı Kemerburgaz’daki Avrupa’nın en büyük katı atık yakma tesisinde elde edilen enerji ile yaklaşık 3 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılandı. Tesis İBB’ye de yaklaşık 5 milyar TL gelir sağladı.

Sözcü İstanbul

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Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en büyüğü olan Kemerburgaz Katı Atık Yakma tesisi için çalışmalara 2017'de başlandı. 2019'da İBB'nin yeni yönetimi tesisi, yüzde 20 ilerleme seviyesindeyken devraldı. Tesisin 2 yılda tamamlanarak 2021 yılının kasım ayında açıldı. 2 yıldır faaliyette olan tesiste bugün dek toplam 200 bin ton çöp bertaraf edildi.

Yaklaşık 3 milyon hanenin elektrik ihtiyacı çöpten üretilen enerji ile karşılanmış oldu. İstanbul'da oluşan evsel atığın yüzde 15'inin yakılarak bertaraf edildiği tesiste her gün ortalama 3 bin ton katı atık doğaya zarar vermeden yakılıyor.

5 MİLYAR TL GELİR

85 megavat elektrik üretme kapasitesine sahip olan tesis ortalama 700 bin aracın 1 yıllık emisyonuna denk gelen, 1 milyon 380 bin ton sera gazı emisyonunun da önüne geçiyor. Tesis, İBB'ye 2 yılda yaklaşık 5 milyar TL gelir sağladı.