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İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli... Şehir Hatları, bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadığını açıkladı. 

Yayınlanma: 10:23 - 24 Kasım 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ’den yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı’nda seferler Moda İskelesi’ne uğramadan gerçekleştirilecek.

Aşiyan’da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle de vapur seferlerinde Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak. (AA)

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