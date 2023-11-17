İstanbul’da IŞİD hücrelerine baskın: 10 şüpheli gözaltında

İstanbul'da IŞİD ile bağlantılı olup, kentte kurdukları illegal mescitlerde eğitim veren şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Habip ATAM

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İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik 9 ilçede düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde bulunan ve haklarında tahdit kodu olduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 kişi de İl Göç İdaresine teslim edildi. Operasyonun ‘örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiği tespit edilen illegal mescit yapılanmasına yönelik’ olduğu belirtildi.

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. IŞİD'e yönelik çalışma yapan polis ekipleri bazı şüphelileri belirledi. Takip edebilen yabancı uyruklu bazı şüphelilerin Suriye Irak gibi çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak İstanbul'da faaliyet yürüttüğü anlaşıldı. Yabancı uyruklu şahıslara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiği tespit edilen şüphelilerin illegal mescit yapılanması içerisine girdiği belirtildi.

15 ADRESE BASKIN

Araştırmaların ardından operasyon kararı verildi. TEM operasyon timi ve özel hareket ekipler eşliğinde 9 ilçede 15 farklı adrese baskın düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Arama yapılan adreslerde, haklarında tahdit kodu olduğu tespit edilen ülkede bulunması riskli olduğu değerlendirilen 7 şüpheli de yakalandı.

Yakalanan 10 şüpheli emniyete götürülürken, haklarında tahdit bulunan 7 kişi de sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

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