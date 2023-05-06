İzmir’de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çağdaş Topkaya’nın (30) kullandığı otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka yol ayrımında, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, aracın içinde sıkışan Topkaya’nın, hayatını kaybettiğini belirledi.
Topkaya’nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)