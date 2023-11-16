İzmir’deki uyuşturucu baskınında hurdalıktan 8 milyon TL çıktı

İzmir Konak'ta uyuşturucu baskınında 8 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi.

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İzmir’in Konak ilçesindeki bir hurdalığa düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile yaklaşık 8 milyon lira değerinde farklı para birimlerinden banknotlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen bir hurdalığa baskın düzenledi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Aramada 668 gram kokain ve 4 hassas terazi bulunurken uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ve toplam değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 225 bin 400 dolar, 35 bin 890 avro, 715 bin 415 lira ile ve 840 sterlin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. (AA)