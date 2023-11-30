Kaçak ilaç operasyonu: Piyasa değeri 30 milyon lira<

İstanbul’da kaçak ilaç bulunan bir adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Cinsel performans artırıcı ilaçlar ve zayıflama çaylarının ele geçirildiği baskında 10 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 30 milyon olduğu öğrenildi.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Operasyon, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekpileri Arnavutköy, Atatürk Mahallesi'nde bir depoda kaçak ilaç bulunduğunu belirledi. Tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Baskında 776 bin zayıflama ve cinsel performans artırıcı ilaç, 463 bin zayıflama çayı ve kahve, 281 bin adet cinsel performans artırıcı bal ve macun ele geçirildi. Kaçak ürünlerle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

30 MİLYONLUK ÜRÜN

Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 1 milyon 520 bin ürünün piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu ifade edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.