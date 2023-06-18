Kadıköy’de bıçaklı kavga; 2 yaralı

Kadıköy mekan çalışanı ve müşteri arasında çıkan tartışmaya tarafların arkadaşları da katılınca kavga çıktı. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

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Kadıköy’de saat 02.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, mekan çalışanı ile müşteri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların arkadaşları da katılınca kavgaya dönüştü. Bu sırada 2 kişi bıçakla yaralandı.

5 GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.

Ekipler 5 kişiyi gözaltına alırken, kavgada kullanılan bıçaklar ise incelenmek üzere götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FARKLI BİR OLAYDA MEKANIN GÜVENLİĞİ BIÇAKLANDI

İddiaya göre Kadıköy’de, eğlence mekanının güvenliği ile mekana gelen müşteri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmadan sonra çıkan kavgada güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı. Şüpheli ise kaçmaya başladı. Bu sırada çevredekiler kaçan şüpheliyi yakaladı. Yaralı güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan da sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra polise teslim edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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