Kamyonet uçuruma devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.
Aydın’ın Çine ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Yıldırım’ın (69) kullandığı 09 EP 338 plakalı kamyonet, Bedirler ile Bahçearası mahalleleri arasındaki Mersinlik mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
Kamyonet, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan devrilerek yolun alt bölümüne düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Yıldırım ile Mustafa Yalçınkaya’nın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi. (AA)