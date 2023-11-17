Abone Ol

Kamyonet uçuruma devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 13:12 - 17 Kasım 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kamyonet uçuruma devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Yıldırım’ın (69) kullandığı 09 EP 338 plakalı kamyonet, Bedirler ile Bahçearası mahalleleri arasındaki Mersinlik mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan devrilerek yolun alt bölümüne düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Yıldırım ile Mustafa Yalçınkaya’nın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi. (AA)

Katliam gibi kazada 8 kişi ölmüştü... İddianamedeki detaylar 'pes' dedirttiİlginizi ÇekebilirKatliam gibi kazada 8 kişi ölmüştü... İddianamedeki detaylar 'pes' dedirtti
aydın Sağlık