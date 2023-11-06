Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü

Çorum'da, bir kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Çorum’da gerçekleşen kaza, Yavruturna Mahallesi’nde gece yarısında meydana geldi. Boran Deller (22) idaresindeki plakasız motosiklet, park etmek için manevra yaptığı öne sürülen Yılmaz İ.’nin kullandığı 19 TS 681 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruldu.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Boran Deller, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Deller hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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