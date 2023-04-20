Abone Ol

Kardeşini ve annesini bıçakladı

Kayseri'de tartıştığı kardeşini ve kavgayı ayırmaya çalışan annesini bıçaklaya yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kardeşini ve annesini bıçakladı

Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi’ndeki bir evde M.O. ile kardeşi R.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.O, kardeşi R.O. ile kavgayı önlemeye çalışan annesi F.O’yu bıçakla yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı. (AA)

Kız arkadaşına arkadaşlık isteği göndereni, karnından bıçakladıİlginizi ÇekebilirKız arkadaşına arkadaşlık isteği göndereni, karnından bıçakladıEşini 6 yerinden bıçakladı: Beni makasla yaraladı affettim, o da affetsinİlginizi ÇekebilirEşini 6 yerinden bıçakladı: Beni makasla yaraladı affettim, o da affetsin

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Kayseri Polis
X Reklam