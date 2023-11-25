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Kayıp Alzheimer hastası kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Emine Akgül fındık bahçesinde ölü bulundu.

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Kayıp Alzheimer hastası kadın fındık bahçesinde ölü bulundu

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Emine Akgül fındık bahçesinde ölü bulundu.

Samsun Mahallesi’nde yaşayan Alzheimer hastası Emine Akgül, 23 Kasım’da ayrıldığı evine dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla ilçede arama çalışması başlatıldı. AFAD, polis ve jandarma ekipleri tarafından 2 gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Bugün devam edilen aramalarda, kayıp Akgül, yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu. İlk incelemede Akgül’ün yolunu kaybettiği, soğuktan etkilenip yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu belirtildi. Akgülün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)

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AFAD Çarşıbaşı Kadın Polis Samsun TRABZON