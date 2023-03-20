Abone Ol

Keçisini kurtarmaya çalışırken su kuyusuna düşen çoban boğuldu

Antalya’nın Elmalı ilçesinde keçisini kurtarmaya çalışırken su kuyusuna düşen çoban hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Ahatlı Mahallesi’nde Sazet Karacan'ın (32) kuyuya düştüğünü gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Ekipler, Karacan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazesi kuyudan çıkarılan çobanın, otlattığı keçilerinden birinin yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düştüğünü fark edip hayvanı kurtardığı, bu sırada dengesini kaybederek kuyuya düşüp boğulduğu öğrenildi. (AA)

Sivas'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandıİlginizi ÇekebilirSivas'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam