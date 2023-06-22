Kendisini MİT’çi olarak tanıttı, elmaslarla yakalandı

Konya'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu gibi tanıtıp dolandırıcılık suçuna karışan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Öztapan (44), polis tarafından yakalandı. Bir otelin kral dairesinde kalan ve lüks araç kullanan Öztapan'ın, oğlumun okul çantası' dediği çantanın içinden 2 adet lisanslı elmas ile 1 milyon 368 bin TL değerinde 3 sahte çek ele geçirildi.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kendisini MİT mensubu ile kamu kurumunda üst düzey bürokrat olarak tanıtarak dolandırıcılık suçuna karışan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Öztapan’ın yakalanması için çalışma başlattı.

SAHTE İSİM KULLANMIŞ

Yapılan çalışmalar sonucu 46 suç kaydı bulunan Öztapan’ın, bir yıldır bir otelde günlük 6 bin lira ödeyerek kral dairesinde kaldığını saptadı. Araştırmasını derinleştiren polis, Öztapan’ın otele, kamuda görevli üst düzey kişilerin akrabası olduğu ve bazı faili meçhul cinayetlerin gizli belgelerini taşıdığı için gerçek ismini kullanamayacağını söyleyerek, İrfan Tansel Sarı ismini kullanarak kaldığını tespit etti. Polis, 15 Haziran günü kaldığı otelden lüks aracıyla çıkan Öztapan’a operasyon düzenledi.

Öztapan gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ‘Oğlumun çantası’ dediği okul çantasından 1 ruhsatsız tabanca, 2 lisanslı elmas, 1 milyon 368 bin TL değerinde sahte 3 çek ele geçirildi. Öztapan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

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