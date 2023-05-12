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Kimya tesisinde patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları bitti

Kocaeli'de faaliyet gösteren kimya tesisinde bulunan madde ayrışım kazanının fazla ısınmasından kaynaklı bölgede tedbir alınarak gerçekleştirilen soğutma işlemi sona erdi.

Yayınlanma: 01:03 - 12 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Kimya tesisinde patlama riski olan kazanda soğutma çalışmaları bitti

Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (GEBKİM) faaliyet gösteren kimya tesisinde bulunan madde ayrışım kazanının fazla ısınması ve patlama riski bulundurması nedeniyle durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek çalışmalarına başladı. Ekipler kazandaki sıcaklığı düşürerek çalışmalarını sona erdirdi. (AA)

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