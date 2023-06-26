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Kocasını öldürdü iddiasıyla gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

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Kocasını öldürdü iddiasıyla gözaltına alındı

Reşadiye Mahallesi’nde bir apartmandan silah seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde E.A’yı tabancayla vurulmuş ağır yaralı halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan E.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

E.A’nın eşi B.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli polise verdiği ifadede eşini bilerek vurmadığını, elindeki tabancanın ateş aldığını ileri sürdü. (AA)

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