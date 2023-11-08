Komşuları şikayetçi oldu, evini özel harekat bastı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, komşularının gürültü nedeniyle şikayetçi olduğu silahlı şahsın evini özel harekat ekipleri bastı.
Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak’ta yaşayan 52 yaşındaki R.K. hakkında gürültü yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği iddiasıyla komşuları tarafından ihbar yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini gören şahıs, elindeki silahla evinin balkonuna çıktı.
Polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı ancak şahıs, kapıyı açmadı. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.
Özel harekat polislerinin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılan R.K., polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)