Konya’da 94 kilo uyuşturucu yakalandı
Konya'da narkotik ekipleri tarafından durdurulan iki araçta 94 kilo 250 gram uyuşturucu yakalandı. Olayın ardından araçlardaki 3 kişi tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen iki aracı takibe aldı.
Kovalamaca sonucu yakalanan araçlarda yapılan aramada 94.250 kg Skunk Maddesi ele geçirildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayda gözaltına alınan Muhammed Ege B., Mehmet K. ve Gülçin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak’ suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.