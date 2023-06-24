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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 5 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Yayınlanma: 07:27 - 24 Haziran 2023 Güncellenme:
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Kaza, gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası ilçesi geçişi Liman Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle 4 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, ekipler kaza yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluşan yol, jandarma ve otoyol ekiplerinin çalışması sonucu, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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