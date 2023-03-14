Lüks villada uyuşturucu üretim tesisi kurmuş
Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarmanın yaptığı baskında, yaşadığı villayı uyuşturucu üretim tesisine çeviren 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde jandarma güçlerinin bir villaya yaptığı baskında çok miktarda skunk, 10 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 10 adet extacy hap, 7 adet yurtdışı menşeili özel üretim skunk tohumu, 15 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı, 79 parçadan oluşan kenevir üretmek için kullanılan iklimlendirme ve ışık sistemi, 950 ml sıvı gübre, 2 litre PH sıvı, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 31 adet 7.65 mm fişek, 14 adet 9 mm fişek ve 1 adet pala ele geçirildi.
Baskın anında evde bulunan O.F.B. gözaltına alındı. Şüpheli Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecek.