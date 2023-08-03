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Lunaparkta salıncak faciaya neden oluyordu

İzmir'in Buca ilçesindeki bir lunaparkta salıncağın ağaca sürtmesi sonucu meydana gelen kazada, salıncakta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. 

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Lunaparkta salıncak faciaya neden oluyordu

Buca Gölet alanında bulunan lunaparkta eğlenmek için gelen vatandaşlar salıncağa bindi. Vatandaşların bindiği salıncağın döndüğü sırada, yakınında bulunan ağaca sürtmesi sonucu kaza meydana geldi.

6 KİŞİ YARALANDI

Salıncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralandı. Salıncakta bulunanlar panik ve korku yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 6 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 6 kişinin tedavilerinin ardından taburcu olacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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