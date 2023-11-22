Mahallesinin yoluna asfalt dökülünce davul zurna eşliğinde oynadı

Adana'nın Kozan ilçesinde Türkeli ve Ağlıboğaz mahallelerinin sınırında bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nin bozuk olan yolu 5 yıllık mücadelenin ardından, dün asfaltlandı. Türkeli Muhtarı Ahmet Aydın ile Ağlıboğaz Muhtarı Cengiz Büyüköztürk, iş makinelerinin önünde davul-zurna çaldırıp oynayarak yıllar sonra gelen hizmeti kutladı.

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Türkeli Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi’nde yolun bozuk olması nedeniyle şikayetlerini muhtarlığa iletti. Muhtar Ahmet Aydın da mahalleninin şikayetini Büyükşehir Belediyesi yetkililerine aktardı.

Büyükşehir Belediyesi, başvurunun ardından yolda asfalt dökme çalışması başlattı.

Mahalle muhtarı Aydın ve Ağlıboğaz Mahallesi Muhtarı Cengiz Büyüköztürk, çalışmalar sırasında davul ve zurna eşliğinde oynadı.

Muhtar Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, altyapı çalışmaları nedeniyle mahallerindeki yolun 50 gündür bozuk olduğunu belirtti.

Yağmur yağmasının ardından yolların kullanılamaz hale geldiğini öne süren Aydın, “Halkımız burada çok rezil oldu, zorluklar yaşadı. Dolmuşlar, okul servisleri ve mahalleli sıkıntılar çekti. Bize sürekli şikayet ettiler. Biz de yetkililere ilettik. Yetkililer de Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi’nin onarımını yapmaya başladı. Çok teşekkür ederiz.” diye konuştu. (AA)