Mardin’de annesini hastaneye götüren kadın hastanelik oldu
Mardin'in Derik ilçesinde, rahatsızlanan annesini hastaneye götüren kadın, takip ettiği ambulansa yetişmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki taşlara çarpan cip, metreler kala durabildi. Kazada sürücü kadın yaralandı.
Mardin’de rahatsızlanan ve kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesinden Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilen annesinin bulunduğu ambulansı, 63 ADJ 772 plakalı ciple takip eden F.D. adlı kadın, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
FACİAYA RAMAK KALDI
Cip, caddede bulunan akaryakıt istasyonuna doğru ilerlerken, yol kenarındaki büyük taşlara çarptı. Taşların hızını yavaşlattığı cip, akaryakıt istasyonuna metreler kala durdu.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü F.D.nin elinde kırık oluşurken, yanındaki teyzesi N.Z. yara almadan kurtuldu.
F.D. ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)