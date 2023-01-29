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Marmaris’te otomobil dereye uçtu: 2 ölü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğum günü kutlamasından dönen gençlerin bulunduğu araç, azmak deresine uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Mustafa SARIİPEK
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Marmaris’te otomobil dereye uçtu: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde yat limanında bir restoranda doğum günü partisine katılan gençler saat 01.30'da restorandan ayrılarak  araca binerek evlerine dönmek istedi.

OTOMOBİL DEREYE UÇTU

M.B. yönetimindeki araç Sarıana Mahallesi 22 Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek çıktığı kaldırımdan Azmak Deresi'ne uçtu.

Vatandaşlar, polis ve olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin gayretiyle gençler araçtan çıkarıldı.

M.B. ve S.C. araçtan çeşitli yaralanmalarla kurtulurken, iki genç kız C. C ve Ö. K. kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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