Milas’taki orman yangını büyümeden söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde orman angını çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla, Milas ilçesine bağlı Dibekdere Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.
Yanan alana 16 arazöz, 50 orman işçisi, 2 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağıyla havadan ve karadan müdahale edildi.
Etkili müdahale sonrası yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.