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Milas’taki orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde orman angını çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaşar ANTER
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Milas’taki orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla, Milas ilçesine bağlı Dibekdere Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

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Yanan alana 16 arazöz, 50 orman işçisi, 2 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağıyla havadan ve karadan müdahale edildi.

Etkili müdahale sonrası yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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