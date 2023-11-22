Müteahhide para vermeye gitti, ölü bulundu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, kayıp olarak aranan İ.T.'nin cesedi bulundu. İ.T.'nin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
İskender Mahallesi’nde yaşayan İ.T., dün üzerinde bir miktar parayla müteahhide ödeme yapmak için evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen İ.T.’nin yakınları, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, İ.T.’nin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, İ.T.’nin cesedi, bir iş yerinde bulundu.
Yapılan incelemede, İ.T.’nin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. İ.T.’nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı. (AA)