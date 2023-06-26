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Nöbette kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu

Siirt'in Şirvan ilçesinde, nöbet sırasında kalp krizi geçiren güvenlik korucusu Şakir Öneryıldız (40), şehit oldu.

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Nöbette kalp krizi geçiren güvenlik korucusu şehit oldu

Siirt’in Şirvan ilçesi Ormanbağı köyünde görevli güvenlik korucusu Şakir Öneryıldız, görev yaptığı Ormanbağı Jandarma Karakolu’nun nizamiyesinde nöbet tutarken kalp krizi geçirdi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Öneryıldız, ekiplerin tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Korucunun cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)

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