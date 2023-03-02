Ordu’da denizde mayın endişesi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde vatandaşlar, suda bir cisim görünce mayın paniği yaşandı. Özel giyimli bomba imha görevlisi tarafından kıyıya çekilen cisim incelemeye alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Altınordu’ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde sahilde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde bir cisim olduğunu fark etti.
Mayın endişesi yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne konu hakkında bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Bölge güvenlik şeridiyle çevrilerek geniş çaplı önlem alındı. Olay yerine çağrılan bomba imha görevlisi akıntıyla birlikte kayalıklara vuran cismin yanına giderek incelemede bulundu. İncelemenin ardından cisim, iple karaya çıkartıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor. (DHA)