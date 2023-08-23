Otogarda alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Büyük İstanbul Otogarı'nda alkollü sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Otogarda ilerleyen ve kiralık olduğu öğrenilen 34 FJU 120 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki araca çarptı. Bu araçlardan biri de park halindeki başka bir araca vurarak durdu.

Kazada kiralık otomobilin çarptığı 34 LR 6916 plakalı araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, diğerine olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Yapılan test sonucu 1.90 promil alkollü olduğu tespit edilen kiralık otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (AA)